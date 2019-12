Maroni avverte Salvini

“Se il Nord non verrà più ascoltato potrebbe nascere qualcosa di diverso”, dice Maroni a Salvini attraverso una intervista alla Stampa.

Secondo fonti della Lega, Salvini ha conservato copia delle interlocuzioni scritte avvenute a proposito della Gregoretti. Si tratta di numerosi contatti anche tra ministero dell’Interno, presidenza del Consiglio, ministero degli Esteri e organismi comunitari. A proposito della redistribuzione degli immigrati, era stata contattata anche la Cei.

L’acqua alta ha provocato una caduta del 20% delle prenotazioni tristiche a Venezia.

Con 358 voti contro 234 la Camera dei Comuni ha approvato il piano per la Brexit di Boris Johnson. L’esecutivo spera nell’approvazione definitiva entro il 9 gennaio. A seguire l’aula ha approvato anche una mozione governativa sul calendario della ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia, che scatta stasera 20 dicembre. “Prendiamo atto del voto alla Camera dei Comuni, seguiremo il processo nel Regno Unito da vicino. Siamo pronti a fare i passi formali per chiudere l’accordo anche in Unione europea”, ha commentato un portavoce della Commissione. Nella votazione c’è stato un ulteriore scarto significativo a favore del premier Johnson, legato secondo le informazioni dei media ad alcune astensioni di singoli deputati laburisti – malgrado la linea ufficiale del partito fosse per il no – e a un certo riallineamento degli unionisti nordirlandesi del Dup: che pur essendo pro Brexit avevano criticato il deal raggiunto da Johnson con Bruxelles sul divorzio, temendo fra le possibili conseguenze dei meccanismi concordati per eliminare la clausola del cosiddetto backstop, l’introduzione di un confine doganale di fatto fra l’Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito. Gli indipendentisti scozzesi dell’Snp ribadiscono il loro no alla Brexit, in modo “totale e assoluto”, e il no alla legge di ratifica presentata a Westminster da Boris Johnson, affermando che il premier conservatore britannico “non potrà portare la Scozia fuori dall’Ue senza il suo consenso”. Lo ha detto il capogruppo dell’Snp alla Camera dei Comuni, Ian Blackford, rivendicando ancora una volta l’obiettivo di un secondo referendum su “una futura Scozia indipendente”.

L’ufficio vaticano responsabile del trattamento delle denunce di abusi sessuali del clero ha registrato un record di mille casi segnalati quest’anno da tutto il mondo, anche da paesi di cui non aveva mai sentito parlare.

I capigruppo del Parlamento Ue hanno deciso di “congelare gran parte dei negoziati” con gli Stati membri sul nuovo bilancio dell’Unione 2021-2027 (Qfp), avendo constatato il “fallimento” del Consiglio Ue nel riuscire a fare progressi sul tema. La presidenza di turno finlandese ha proposto che sia pari all’1,07% del Reddito nazionale lordo (Rnl) Ue-27, scontentando sia chi vorrebbe un tetto massimo all’1% che chi, come la Commissione Ue, vorrebbe l’1,11%. Il Parlamento chiede invece di essere ancora più ambiziosi, arrivando a toccare l’1,3%.

Trump ha istituito una Forza Armata Spaziale di 16 mila uomini (che risponderà alla Air Force sotto la guida del Segretario Barbara Barrett e con a capo il generale John Raymond) e approvato le sanzioni contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2.

Il congresso della Sinistra Repubblicana di Catalogna decide sull’appoggio al governo Sánchez.

Nel celebrare il ventennale del ritorno di Macao alla Cina Xi Jinping ha lodato la fedeltà di Macao in contrapposizione a Hong Kong.

La Corte Penale Internazionale ha deciso di aprire una indagine sui “crimini di guerra” israeliani in Palestina.

Il presidente libanese Michel Aoun ha nominato primo ministro Hassan Diab: un sunnita alleato di Hezbollah che ha la maggior parte dei sunniti contro.

Il Congresso argentino approva un piano economico draconiano che aumenta le tasse per un valore pari al 2% del Pil. Pieni poteri al presidente Fernández per la “emergenza economica”, introdotti sei tipi diversi di cambio sul dollaro, aumento delle pensioni per cui viene però tolto il meccanismo di indicizzazione, tassa del 30% sull’uso di dollari e della carta di credito, tasse sull’export agricolo. In totale l’aumento delle tasse sarà appunto il 2% del Pil.

A Cuba reintrodotta la carica di primo ministro.

In seguito a una protesta dei taxisti la Colombia sospende Uber.

Pepe Mujica, ex-presidente uruguyano di sinistra ma dallo stile scorretto, dice in una intervista che “ormai il femminismo è inutile”: “tra un po’ saremo noi uomini a dover chiedere le quote maschili”.