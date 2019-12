Libia, al-Sarraj chiede aiuto militare all’Italia

In Libia il governo di al-Sarraj ha chiesto l’aiuto militare della Turchia ma anche all’Italia. Haftar dà un ultimatum alle forze di Misurata.

Per il ministro Bonafede, ci sono i presupposti per un processo a Salvini per la nave Gregoretti. Salvini gli chiede di dimettersi.

Si è dimesso Roberto Cirio, l’assessore della Regione Piemonte di Fratelli d’Italia arrestato per contatti con la ‘ndrangheta.

Trovato in extremis un accordo tra Mitttal e commissari su una trattativa di un mese per decidere sul futuro della ex-Ilva.

Boris Johnson non intende concedere un secondo referendum sulla secessione della Scozia: lo ha ribadito ai Comuni in un botta e risposta con i banchi degli indipendentisti dell’Snp. “Credo che anche Nicola Sturgeon abbia detto che il referendum del 2014 avrebbe dovuto essere un singolo evento in una generazione”, ha tagliato corto il premier Tory, rispondendo all’interruzione del deputato Alan Brown, sfidando il governo d’Edimburgo a occuparsi delle priorità degli scozzesi invece di cercare di “sgretolare il Regno Unito”. Il parlamento scozzese ha però già partorito un disegno di legge che attribuirebbe a Edimburgo, anziché a Londra, il potere di indire altri referendum sull’indipendenza.

Condannati l’ad di France Telécom Lombard e due ex dirigenti per “mobbing morale” che avrebbe provocato almeno 19 suicidi tra i dipendenti.

È salito a otto morti e oltre 1.200 arresti il bilancio delle proteste scoppiate dopo l’approvazione, il 12 dicembre scorso, di una legge che esclude dalla cittadinanza i rifugiati di fede musulmana.