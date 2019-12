Impeachment Trump, via libera della Camera

La Camera vota sì all’impeachment per Donald Trump. Il primo repubblicano dopo i democratici Andrew Johnson e Bill Clinton, che peraltro furono poi assolti in Senato: la maggioranza dei due terzi è pressoché irraggiungibile. Nixon per il Watergate si dimise prima di arrivare al voto. Tutti i deputati democratici tranne 3 hanno votato a favore. Compatta l’opposizione dei repubblicani, come lo stesso presidente ha tenuto a rivendicare accusando invece i democratici di essere “consumati dall’odio”. Il primo articolo è passato con 230 sì e 197 no. “E’ un grande giorno per la Costituzione – ha osservato Pelosi dopo lo storico voto – un giorno triste per l’America”. Il secondo articolo, ostruzione del Congresso, è passato con 229 voti a favore e 198 contrari. Il Senato “ripristinerà l’ordine e la giustizia”, “non abbiamo fatto nulla di sbagliato”, ha commentato il tycoon, anticipando l’assoluzione da parte della Camera alta, a maggioranza repubblicana, che prenderà ora in carico la procedura. Andrew Johnson, nel 1868, aveva tentato di sostituire il ministro della Guerra senza passare dal Congresso; Bill Clinton, nel 1998, aveva mentito sulla sua relazione con Monica Lewinsky e ostacolato le indagini. Nixon, nel 1974, si dimise dopo che la commissione Giustizia aveva approvato tre articoli dell’impeachment, ma prima che la Camera si esprimesse. Per rimuovere Trump ci vorrebbe che almeno 20 repubblicani si uniscano ai democratici votando contro Trump. “La Camera ha fatto il suo dovere Costituzionale, sfortunatamente sembra sempre più evidente che il Senato repubblicano non lo farà”, è stato il commento del candidato democratico alla Casa Bianca Michael Bloomberg, che rinvia alle elezioni del prossimo novembre la “soluzione” del problema. “Siamo riuniti oggi in questo tempio della democrazia per esercitare uno dei poteri più solenni: l’impeachment di un presidente degli Stati Uniti”, aveva dichiarato Pelosi aprendo il dibattito ieri mattina, andato avanti per 11 ore se si considera anche il voto procedurale. “Le azioni irresponsabili del presidente hanno reso l’impeachment necessario: non ci ha dato scelta”, aveva rimarcato. “Questo è un assalto all’America e un assalto al partito repubblicano”, è stata la replica di Trump, sia via Twitter e sia durante il comizio in Michigan tenuto proprio in concomitanza con il voto alla Camera. “Hanno provato a sottopormi all’impeachment dal primo giorno”. Il primo articolo di impeachment accusa Trump di abuso di potere per le pressioni all’Ucraina affinché aprisse una serie di inchieste volte a favorirlo politicamente, usando il blocco degli aiuti militari a Kiev come leva. L’ostruzione del Congresso riguarda l’ordine di non cooperare con l’inchiesta della Camera ai funzionari dell’amministrazione. “Atroci bugie della sinistra radicale, dei democratici nullafacenti”, ha contrattaccato Trump.

Maxi Blitz contro la ‘Ndrangheta in Calabria. Tra i 334 arrestati l’ex-parlamentare di Forza Italia Pittelli.

Per Di Maio sulla Libia ci vuole “realismo”: “l’Italia non si schiera sulla guerra”.

Duro attacco di Blair a Corbyn: risultato vergognoso.

La magistratura boliviana ordina la detenzione di Evo Morales per sedizione e terrorismo. Morales è in Argentina ed è stato designato dal suo partito come responsabile per la campagna elettorale. Intanto la presidente a interim Jeanine Añez si è vestita da Mamma Natale per distribuire regali ai bambini.

La Polizia brasiliana sequestra immobili collegati al primogenito e alla seconda moglie di Bolsonaro per un caso di malversazione di fondi pubblici.

14 famiglie congolesi fanno causa a Apple, Google, Tesla e Microsoft con l’accusa di sfruttare il lavoro minorile nelle miniere di cobalto.