Taglio dei parlamentari, referendum in vista

Referendum sul taglio del numero dei parlamentari più vicino. Secondo quanto riferiscono fonti della Fondazione Einaudi, promotrice della raccolta firme, l’obiettivo dei 65 senatori necessario a indire il referendum costituzionale sarebbe a portata di mano, se non addirittura superato.

Erdoğan: “Se serve, possiamo chiudere una o entrambe le basi militari gestite dagli Usa in Turchia a Incirlik e Kurecik”.

Via libera dal Parlamento europeo ad una risoluzione sul caso della giornalista maltese uccisa Daphne Caruana Galizia. Nel testo approvato con 581 sì, 26 contrari e 83 astensioni, l’Eurocamera afferma che finché il premier maltese Joseph Muscat resterà in carica, sussisterà il rischio di compromettere le indagini sull’assassinio della reporter. Gli eurodeputati sottolineano inoltre che “gli sviluppi registrati negli ultimi anni a Malta hanno portato a gravi e persistenti minacce a Stato di diritto, democrazia e diritti fondamentali”.

Siria, 23 morti e 11.000 feriti in fuga da Idlib dopo l’inasprimento dei raid russi e governativi.

L’organizzazione internazionale per la difesa dei diritti dell’infanzia Save the Children afferma che oltre 100.000 bambini sono stati sfollati nel recente conflitto in Mali.