Sanzioni Usa per il gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2

Il Congresso Usa ha approvato l’adozione di sanzioni contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, accusato da Washington di accrescere la dipendenza energetica dell’Europa da Mosca. Il testo è stato approvato con 86 sì e 8 no dal Senato, dopo che nei giorni scorsi era passato alla Camera. Ora deve essere firmato dal presidente Donald Trump. Le sanzioni riguardano le imprese che stanno costruendo l’opera, realizzata all’80%. La Ue e Berlino ritengono che le sanzioni siano un’ingerenza americana nella politica energetica europea.

Scandalo sul servizio traghetti dello Stretto di Messina. Nel giro di poche ore, agli arresti disposti dalla procura di Reggio Calabria, guidata da Giovanni Bombardieri, sono finiti il sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclari, di Forza Italia, fratello del senatore Marco Siclari; il presidente della Caronte, Nino Repaci; l’amministratore delegato Calogero Famiani; il geometra Giancarlo Trunfio dell’Ufficio Tecnico del Comune; un vigile urbano, Vincenzo Bertuca; l’Ingegnere Francesco Morabito, capo dell’Urbanistica. Altre sei persone, fra cui diversi professionisti che negli anni hanno lavorato con il Comune, sono stati destinatarie di provvedimenti cautelari, eseguiti fra ieri sera e questa notte dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Le contestazioni sono a vario titolo corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, falso in atto pubblico e peculato.

I gruppi Fca e Psa hanno raggiunto l’accordo per la fusione. La nuova società sarà il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il terzo in base al fatturato, con vendite annuali di 8,7 milioni di veicoli e ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro. Il gruppo genererà sinergie annuali che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro.

Salvini: “Oggi mi è arrivata questa. Sarei colpevole di reato di sequestro di persona aggravato per aver ‘privato della libertà personale 131 immigrati presenti sulla nave Gregoretti. Rischio fino a 15 anni di carcere. Questo è il più grave”.

Aperta la procedura dei probiviri del M5S contro Paragone per il no alla manovra.

Di Maio definisce “proficui” gli incontri con Sarraj e Haftar.

Oggi si vota per l’impeachment contro Trump.

Laurent Pietraszewski è stato nominato segretario di Stato alle Pensioni in sostituzione di Jean-Paul Delevoye, costretto alle dimissioni per una serie di rivelazioni su svariati incarichi non dichiarati, in odore di conflitto d’interessi. Intanto la protesta continua.