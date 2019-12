La banca dei bari

L’ex amministratore delegato di Popolare di Bari Vincenzo De Bustis ai manager della banca in una riunione del 10 dicembre scorso, in un file audio: “quando sono arrivato la prima volta c’era un signore coi capelli bianchi a capo della pianificazione e controllo, a cui chiesi di vedere i dati delle filiali. Tutti truccati. Truccavate persino i conti economici delle filiali. Taroccati”.

Di Maio in Libia vede Serraj e Haftar.

Il Papa abolisce il “segreto pontificio” sugli abusi pedofili.

L’iter della ratifica della Brexit riparte venerdì. Ma la sterlina perde.

Il ministro dell’Interno estone e leader del partito nazionalista Ekre, Mart Helme, si è scagliato contro la nuova giovane premier finlandese Sanna Marin etichettandola come “commessa” e mettendo in dubbio le sue capacità di governare in un affondo dal sapore maschilista. La presidente estone Kersti Kaljulaid è stata costretta a intervenire e a porgere le sue scuse alla Finlandia per l’intervento di Helme.

È entrata in servizio la seconda portaerei cinese.