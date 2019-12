Ordini d’arresto per Guaidó e Morales

Maduro dice di aver attivato un ordine di arresto contro Guaidó.

La Giustizia boliviana emette ordine di arresto contro Evo Morales.

Manifestazione delle Sardine a Roma. Santori: “siamo più di 100.000”. In effetti alcune stime arrivano a 400.000. Ci sono però vari segnali di identificazione con la sinistra storica e perfino antagonista che lasciano perplessi vari dei primi estimatori: dal discorso sul palco d una musulmana risultata moglie di un sostenitore di Hamas all’assemblea fatta in un centro sociale occupato. Santori: “il nostro obiettivo è il 25%”.

Polemica per il vignettista Marione, vicino ai Cinque Stelle, che dopo aver disegnato la Raggi come eroina manga in un fumetto distribuito nelle scuole romane (a spese del Comune) ha commentato la vittoria di Johnson rappresentandolo prima come un deportato che scappa da Auschwitz, e poi rappresentando la Ue come un gabinetto.

900 milioni per salvare la Banca Popolare di Bari e trasformarla in una Banca di Investimento per il Sud. Di Maio: “nessuna pietà per i manager”.

Il vertice di Madrid sul clima ha chiuso senza risultati.

Continuano le proteste in diverse città dell’India contro la nuova legge sull’immigrazione che permette ai migranti non musulmani, provenienti da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan, di ottenere la cittadinanza. In cinque giorni di proteste sono rimaste uccise sei persone e domenica si sono registrate altre manifestazioni nelle università di tutto il Paese, comprese Hyderabad, Varanasi e nella capitale Nuova Delhi, dove la dimostrazione è iniziata nella prestigiosa Jamia Milia Islamia. Affermando che la protesta era diventata violenta e gli studenti si rifiutavano di disperdersi, la polizia è intervenuta lanciando lacrimogeni e fermando diversi studenti che poi sono stati rilasciati. La legge ‘Citizenship Amendment Bill’ viene contestata come anti-musulmana e ha sollevato dubbi sulla sua costituzionalità. Ma sta suscitando preoccupazione, specialmente negli Stati di confine, anche per la possibilità di una grande ondata di migrazioni. Le proteste sono particolarmente forti negli Stati del Nord-est, Assam e Tripura: si teme che un grande numero di nuovo immigrati hindu possa cambiare la composizione etnica e religiosa degli Stati. Il partito di governo Bjp sostiene che la legge è stata varata per proteggere chi fugge a persecuzioni religiose, ma i critici affermano che fa parte dell’agenda del premier Narendra Modi di marginalizzare i musulmani nel Paese.