PERCHE’ LONDRA FA LA STORIA. E PERCHE’ QUESTO VOTO CAMBIA LA POLITICA (ANCHE LA NOSTRA)

Difficile che i Severgnini e i Soloni presuntuosi che da anni non ne azzeccano una sulla Gran Bretagna possano rinsavire di fronte alla sgradita (per loro) realtà del voto di Londra: c’è una profonda continuità tra i dotti editoriali del 2016 sulla “Brexit voluta da quattro pescatori gallesi ignoranti” e le facce verdi dal sorriso tirato dei talk show di queste ore. Lasciamo perciò a loro le poche sciocchezze consolatorie quali “E’ colpa di Corbyn” o “sarà la Scozia la vera spina nel fianco”. Vediamo invece perché questo voto è destinato a entrare nella storia e a mutare drasticamente la vita politica in Europa.

1. Brexit è un progetto globale, è il disegno di una Global Britain aperta al mondo, crocevia planetario dei grandi movimenti economici che sempre più oscilleranno fra l’Asia e l’America. Un’Unione Europea politicamente inetta, militarmente inesistente, economicamente inchiodata a dogmi ideologici ridicoli, a Londra non serviva più. Per dirla con una battuta che circola da anni nella City: “Come etichettare le banane al supermercato e stabilire il formato delle bustine di zucchero per il bar, sappiamo farlo anche da soli”.

2. Brexit non è la fuga da qualcosa: è l’atto di nascita di un nuovo Occidente. Quando dagli Usa si saluta il voto come il via libera a un accordo commerciale senza precedenti fra Washington e Londra (e si sottolinea come il progetto avrà volumi e dimensioni imponenti, assai più consistenti di qualsiasi partnership con la UE) si svela un disegno che in questi anni già era intuibile. Le democrazie anglosassoni (Usa, Gb, Canada, Australia, Nuova Zelanda) intendono assumere un ruolo politico-economico nuovo e ancora più cruciale. E non un recinto chiuso, riservato: l’aperta allusione di Trump all’Italia (“Con noi farebbe accordi commerciali molto più facili che con i burocrati di Bruxelles”) nel pieno della campagna elettorale di Boris Johnson, non è stata casuale.

3. Il logoro gioco che da un lustro pretende di dividere chi vive nel nostro continente in Europeisti contro Populisti, appare dopo il voto di Londra per quello che è: un rottame della storia. Da ieri sera c’è un Occidente nel quale si stagliano – distinti e non di rado contrapposti – due schieramenti con due visioni della storia, della politica, dell’economia profondamente diverse: da un lato i nuovi Angloamericani, dall’altro i vecchi Francotedeschi.

4. La forza del sistema politico ed elettorale anglosassone incorona oggi in Boris Johnson il leader del continente con nelle mani il potere più solido e stabile di tutta Europa. Il premier britannico con il 43% doppia i modesti sondaggi di Macron, scavalca brutalmente una Grosse Koalition che a Berlino ormai stenta a raggiungere (sommando Cdu e Spd) il 35%, per tacere della triste realtà del Governo Grilletti (Grillo+Zingaretti) che controlla il nostro Paese con un 33% dei voti, solo grazie ai trucchi balordi del nostro sistema politico malato.

5. La straordinaria vitalità dell’economia britannica, perfettamente integra a ben tre anni dal referendum Brexit e alla vigilia di un nuovo accordo speciale con gli Usa, irrompe in un contesto franco-tedesco depresso e instabile. La Francia è paralizzata dallo sciopero generale dei trasporti e dalla rivolta dei Gilet Gialli. In Germania alla crisi finanziaria globale della quale sarà sempre più marcatamente protagonista Deutsche Bank si somma la disperazione di una Spd il cui recente congresso – nella speranza di risalire i sondaggi che danno il partito all’11% – chiede alla Cdu di imporre una patrimoniale sui capitali superiori a 2 milioni di euro e di costituzionalizzare la fine del Freno all’indebitamento: più che delle richieste, si tratta di alibi per rompere la già debolissima Grosse Koalition.

6. E’ questo il contesto reale – europeo e globale – che dopo tre anni di ironie sulla democrazia britannica e le sue presunte convulsioni intorno alla Brexit, spalanca il sipario su una scena nella quale è chiaro chi ha il coltello dalla parte del manico. Brexit si farà: col Deal voluto da Johnson se la UE lo accetterà, o altrimenti senza alcun Deal. La catastrofe, in tal caso, non si abbatterà lato Dover ma lato Calais.