Il generale Haftar attacca Tripoli

Johnson trionfa alle elezioni britanniche. I conservatori salgono dal 42,4 al 43,6%, ma da 317 seggi delle ultime elezioni e 298 al momento dello scioglimento a 364 seggi. I laburisti crollano dal 40 al 32,2 e da 262 seggi delle ultime elezioni e 242 dello scioglimento a 203 seggi: peggior risultato dal 1935. Corbyn dice che non ci sarà alle prossime elezioni. I nazionalisti scozzesi salgono dal 3 al 3,9%, ma da 35 a 48 seggi. I liberaldemocratici salgono dal 7,4 all’11,5% ma scendono dai 12 seggi delle ultime elezioni e 21 al momento dello scioglimento a 10: effetto del boom dei nazionalisti scozzesi, ed una nazionalista scozzese ha sconfitto per 149 voti la stessa leader liberaldemocratica Jo Swinson, che si è dimessa. Primo leader di partito non rieletta dal 1945. I nazionalista gallesi hanno mantenuto 4 seggi, e i Verdi uno. I seggi nord-irlandesi sono andati 8 al Dup, 7 al Sinn Féin, 2 al Partito Socialdemocratico e Laburista e uno all’Alleanza. Lo Speaker come tradizione è stato rieletto senza opposizione. La sterlina vola sui mercati valutari nel cambio con il dollaro e l’euro dopo: la valuta inglese passa di mano a 1,3446 sul dollaro (+2,1%) e a 0,8303 sull’euro (+1,8%). La moneta unica è scambiata invece in avvio di giornata senza sensibili variazioni sul dollaro. “Mi congratulo con Boris Johnson e mi aspetto che il Parlamento britannico ratifichi il prima possibile l’accordo” negoziato sulla Brexit, ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. La Ue “è pronta a discutere gli aspetti operativi” delle relazioni future, ha aggiunto, spiegando che i leader avranno una discussione sulla Brexit oggi. Nigel Farage non considera una sconfitta il risultato negativo – peraltro previsto dai sondaggi – del suo Brexit Party alle elezioni politiche britanniche. Il partito è rimasto al palo, con zero seggi secondo l’exit poll, di fatto riassorbito dal partito conservatore di Boris Johnson dopo il trionfo nel voto (proporzionale) delle Europee di maggio. Ma secondo Farage, intervistato a caldo dalla Bbc, ha comunque contribuito a favorire il successo Tory e ad evitare lo spettro di un Parlamento senza maggioranza (hung Parliament): sia non presentando candidati in oltre 300 collegi già controllati dai conservatori, sia togliendo voti ai laburisti di Jeremy Corbyn in diverse circoscrizioni del cosiddetto ‘muro rosso’ dell’Inghilterra centro-settentrionale e del Galles, tradizionalmente di sinistra, ma in maggioranza pro Brexit e contrarie a un secondo referendum. Il partito laburista britannico tiene a Londra dove ha conquistato 49 su 73 seggi. Congratulazioni di Trump, che offre un accordo. Johnson: il 31 gennaio sarà Brexit senza se e senza ma.

Rinvio a sorpresa del voto sugli articoli per l’impeachment di Donald Trump. Dopo una maratona durata quasi 15 ore la commissione giustizia della Camera ha deciso di riaggiornarsi tra poche ore, alle ore 10 della mattina di Washington (le 16 in Italia), quando si dovrebbe finalmente passare alla votazione sui due articoli in cui sono contenute le accuse al presidente: abuso di potere e ostruzione al Congresso. La decisione inaspettata di rinviare il voto è stata annunciata dal presidente della commissione giustizia della Camera, il democratico Jerrold Nadler, di fronte all’ostruzionismo dei repubblicani che per ore hanno presentato emendamenti regolarmente bocciati e visibilmente stizzito di fronte a una serie infinita di interventi ripetitivi da entrambi i partiti, i repubblicani per difendere Trump e i democratici per ribadire le loro accuse. Il dibattito era già cominciato nella giornata di mercoledì.

Respinto l’impeachment per il presidente cileno Piñera. Anche la maggior parte dell’opposizione si è opposta.